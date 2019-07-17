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На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у нардепи від «Опоблоку»

16 липня, близько 19:30, у місті Первомайську (Миколаївська область) знайшли застреленим 56-річного Василя Мосякіна - директора місцевого КП «Флора», кандидата у народні депутати від «Опозиційного блоку».


«У боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата в народні депутати України, з вогнепальним пораненням. На місце події прибула слідчо-оперативна група на чолі з начальником Первомайського відділу поліції Андрієм Гарастюком. Головна версія - самогубство. Поряд з тілом загиблого була мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл собі в область грудей», - повідомили в Миколаївській обласній поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), як того вимагає процедура у подібних випадках. Нині тривають слідчі дії.


УНІАН

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17 Июля 2019 08:21

 

 

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