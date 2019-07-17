Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України

Сенат США одностайним рішенням ухвалив резолюцію, присвячену 5-ій річниці Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє Посольство України в США, «у резолюції, авторами якої виступили понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, зокрема, зазначається, що Сенат США:

- вітає прогрес, досягнутий українською владою в затвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО.

- вітає український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів Президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду Глави Держави;

- очікує на проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів в Україні;

- підтверджує незмінну відданість уряду США підтримці зусиль української влади у відновленні територіальної цілісності держави, а також наданні додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України на землі, у морі та повітрі.

- підтверджує невизнання незаконних спроб РФ анексувати Крим.

- вітає створення автокефальної Православної Церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу.

- засуджує триваючу агресію РФ проти України та, зокрема, напад на кораблі ВМС нашої держави у Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей, а також наполегливо закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених суден як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року.

- висловлює підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень.

- закликає США, їхніх союзників та партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями.

- називає газопровід «Північний потік – 2» значною загрозою безпеці Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями;

- вважає, що зміцнення демократії в Україні упродовж останніх п’ятьох років, яскравим прикладом чого стали нещодавні президентські вибори та мирний перехід влади, має слугувати позитивним прикладом для інших країн з пост-радянського простору».