 

17 июля

17:21

Російський суд продовжив арешт всім полоненим українським морякам

17:11

У Краматорську загинув спостерігач ОБСЄ

17:03

Парубій просить Зеленського привести його лист до Верховної Ради «у відповідність до вимог закону»

15:10

СБУ ще 2 роки тому затримала водія, що перевозив російський «Бук» на Донбасі у 2014 році

15:01

Після «наїзду» Зеленського на «ArcelorMittal Кривий Ріг» СБУ вирішила «пришити» комбінату статтю «екоцид»

14:34

В.о. голови Миколаївської ОДА підтвердив, що не збирається працювати з Зеленським

09:43

Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України

09:31

Екстрадиція Фірташа в США не відбудеться навіть восени

08:21

На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у нардепи від «Опоблоку»

08:09

Дoбa OОС: жодних втрат

16 июля

19:07

Конституційний Суд України: «За своєю злочинною сутністю комуністичний режим і нацистський режим були однаковими»

17:28

«Мовна» стаття закону «Про освіту» визнана конституційною

15:45

КСУ визнав конституційним закон про декомунізацію

14:10

У «нормандському форматі» домовились про «хлібне» перемир’я та обмін полоненими

14:01

Фірташу не уникнути екстрадиції до США

12:41

Суд Амстердама відклав рішення у справі «скіфського золота»

11:06

У Зеленського виступають за проведення у четвер позачергового засідання Ради

07:58

Дoба ООС: один військовий загинув, трьох поранено

15 июля

17:19

Директор ДБР обурений, що інформаціє з його відомства «зливають» не тільки Портнову

17:11

Вишинського сьогодні не звільнять

16:52

Суд скасував ліквідацію банку Клименка

14:35

Зеленський ввід до складу РНБО Богдана та двох його заступників

14:20

«Юру Єнакієвського» знову розшукують

12:17

Російський омдусмен приїхала до Києва подивитися, як суд звільнить з-під варти головреда «РИА Новости-Украина»

11:58

Суд зняв арешт з 415 об’єктів нерухомості Коломойського та його партнерів

10:50

«Опудало городнє, нахабний хам, дармоїд і нероба»: Боря Колесніков показав, що добре знає свій електорат (відео)

10:25

За даними ЦВК, винуватець смертельної ДТП під Полтавою Сердюков – довірена особа кандидата у нардепи від партії «Слуга народу»

09:48

«Слуга народу» заявляє, що винуватець смертельної ДТП під Полтавою не є членом партії

08:46

Суд дозволив «слузі народу» з ізраїльським паспортом брати участь у виборах

08:25

Добa ООС: без втрат

В.о. голови Миколаївської ОДА підтвердив, що не збирається працювати з Зеленським

Це стало відомо під час візиту Зеленського до Миколаєва.


Зеленський зажадав, щоб виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це він заявив під час ознайомлення з інфраструктурою та умовами функціонування Миколаївського міжнародного аеропорту 17 липня, повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Зеленського.

За словами Зеленського, з ремонтом аеропорту «склалася дивна ситуація», яка викликає багато питань: ефективність використання коштів, судові справи щодо фірми-підрядника, ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним.

Місцеве видання НикВести пише, що Зеленський порівняв чиновників Миколаївської області з бандитами.

«Всі говорять, Миколаїв – бандитське місто! Чому? Ви всі живете в цьому місті. Всі кажуть: «Лети до Миколаєва - це найбільш бандитське місто». Це нормально? Люди нормальні. Чиновники поводяться, як бандити, що тут не зрозуміло?» - сказав Зеленський, звертаючись до Боня.

При цьому, за словами журналістів, Бонь підтвердив, що не планував працювати в команді Зеленського.

«А навіщо ви працюєте? Так напишіть заяву! Все, вирішили», - сказав Зеленський Боню.

«Якщо потрібно написати заяву за власним бажанням, я його сьогодні готовий написати», - відповів чиновник.

«Так, пишіть! Домовилися», – сказав Зеленський.

На запитання журналістів, кого він бачить на посаді губернатора Миколаївської області, Зеленський сказав, що у нього немає кандидатури.

«Поки немає. Є у вас хороші хлопці? Є у вас нормальні менеджери, які дійсно підняли бізнес... Знайдіть!» - цитують Зеленського «НикВести».

Один із присутніх озвучив ідею скласти короткий список кандидатів на голову облдержадміністрації з 5-7 осіб.

«Ви зробите short list і призначимо протягом тижня. Дайте цих людей. Думаєте, легко? Ніхто не хоче», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, 11 червня звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій, серед яких був і голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко. Виконувати обов’язки голови ОДА став його перший заступник В’ячеслав Бонь.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

17 Июля 2019 14:34

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (10)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (39)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (77)

Урочистого рукостискання від Зеленського (34)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 