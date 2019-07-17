В.о. голови Миколаївської ОДА підтвердив, що не збирається працювати з Зеленським

Це стало відомо під час візиту Зеленського до Миколаєва.

Зеленський зажадав, щоб виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це він заявив під час ознайомлення з інфраструктурою та умовами функціонування Миколаївського міжнародного аеропорту 17 липня, повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Зеленського.

За словами Зеленського, з ремонтом аеропорту «склалася дивна ситуація», яка викликає багато питань: ефективність використання коштів, судові справи щодо фірми-підрядника, ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним.

Місцеве видання НикВести пише, що Зеленський порівняв чиновників Миколаївської області з бандитами.

«Всі говорять, Миколаїв – бандитське місто! Чому? Ви всі живете в цьому місті. Всі кажуть: «Лети до Миколаєва - це найбільш бандитське місто». Це нормально? Люди нормальні. Чиновники поводяться, як бандити, що тут не зрозуміло?» - сказав Зеленський, звертаючись до Боня.

При цьому, за словами журналістів, Бонь підтвердив, що не планував працювати в команді Зеленського.

«А навіщо ви працюєте? Так напишіть заяву! Все, вирішили», - сказав Зеленський Боню.

«Якщо потрібно написати заяву за власним бажанням, я його сьогодні готовий написати», - відповів чиновник.

«Так, пишіть! Домовилися», – сказав Зеленський.

На запитання журналістів, кого він бачить на посаді губернатора Миколаївської області, Зеленський сказав, що у нього немає кандидатури.

«Поки немає. Є у вас хороші хлопці? Є у вас нормальні менеджери, які дійсно підняли бізнес... Знайдіть!» - цитують Зеленського «НикВести».

Один із присутніх озвучив ідею скласти короткий список кандидатів на голову облдержадміністрації з 5-7 осіб.

«Ви зробите short list і призначимо протягом тижня. Дайте цих людей. Думаєте, легко? Ніхто не хоче», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, 11 червня звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій, серед яких був і голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко. Виконувати обов’язки голови ОДА став його перший заступник В’ячеслав Бонь.