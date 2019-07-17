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Після «наїзду» Зеленського на «ArcelorMittal Кривий Ріг» СБУ вирішила «пришити» комбінату статтю «екоцид»
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» за забруднення довкілля.
Як повідомляється в місцевих ЗМІ, впровадження порушено за статтею 441 Кримінального кодексу України – «екоцид».
Агентству Інтерфакс-Україна в СБУ підтвердили факт порушення відповідної кримінальної справи.
Раніше, 12 липня, Зеленський під час свого візиту до міста розкритикував «ArcelorMittal Кривий Ріг» за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні та закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали внаслідок шкідливих викидів в атмосферу. При цьому він нагадав, що ще в 2016-2017 роках підприємство, зокрема, мало вивести з експлуатації мартенівський цех і зупинити двованний сталеплавильний агрегат.
У свою чергу заступник гендиректора підприємства Олександр Іванов розповів, що за 13 років після зміни власника підприємство скоротило на 48% викиди в атмосферу: із 403 тис. тонн до 208 тис. тонн, скидання зливових і стічних вод скоротилися на 80%. У виробництво вкладено близько $4,4 млрд. За цей період було виведено з експлуатації агрегати, які не відповідають українським та міжнародним нормам, введено в експлуатацію агрегати, які відповідають таким нормам.
«Можна нас звинувачувати за те, що ми із 48 пунктів не виконали 6. Проте ми плануємо в наступні п'ять років інвестувати у виробництво $1,8 млрд додатково, і це будуть наші природоохоронні заходи», - зазначив він.
У поширеному в середу прес-релізі компанії повідомляється, що в першому півріччі 2019 року меткомбінат інвестував у виробництво $168,2 млн, із них операційні витрати становили $47,8 млн, а капітальні інвестиції перевищили $120,4 млн.
При цьому зазначено, що «ArcelorMittal Кривий Ріг» цього року планує завершити низку масштабних інвестпроектів, один із них - будівництво комплексу безперервного розливу сталі вартістю $140-150 млн. Гарячі випробування однієї з двох нових МБЛЗ вже відбуваються, компанія планує незабаром розпочати випробування і на дрібносортному стані №250-4, реконструкція якого обійдеться «ArcelorMittal Кривий Ріг» у $55 млн.
Окрім цього, підприємство продовжує реконструкцію аглоцеху №2: із шести агломашин дві вже модернізовано - п'яту і шосту. Нині триває реконструкція агломашини №4, основне обладнання вже поставлено на комбінат. Замовлено та виготовлено обладнання і для машини №1, яку буде зупинено на реконструкцію восени. Увесь проект з оновлення другого агломераційного цеху, вкрай важливого з екологічної точки зору, оцінюється в $150 млн.
Крім того, підприємство має намір завершити найближчим часом проект щодо заміни компресора на турбоповітродувці №15 (ТПД-15) для подачі холодного дуття на найбільшу домну №9. Підприємство також будує нову турбоповітродувку з електроприводом виробництва компанії Siemens. Вона замінить нинішню ТПД-14, допоможе понизити експлуатаційні витрати та підвищити надійність роботи ДП-9 - цей проект на підприємстві мають намір завершити восени цього року.
Паралельно підприємство готується до нових стратегічних проектів - будівництва фабрики з випуску окатишів, реконструкції конвертерного цеху, модернізації доменної печі №9 тощо.
У прес-релізі зазначено, що в 2018 році капітальні та операційні витрати «ArcelorMittal Кривий Ріг» перевищили $443 млн (у 2017 р. - $337 млн). Загальний обсяг капінвестицій у розвиток підприємства у 2018-2022 рр. за рішенням компанії ArcelorMittal збільшено з $1,5 до $1,8 млрд.
«ArcelorMittal Кривий Ріг» - найбільший виробник сталевого прокату в Україні.
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