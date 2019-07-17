СБУ ще 2 роки тому затримала водія, що перевозив російський «Бук» на Донбасі у 2014 році

У 2017 року Служба безпеки України затримала водія вантажівки, що перевозив зенітно-ракетний комплекс «Бук» в 2014 році, коли з нього був збитий літак рейсу MH17.

Про це розповів під час брифінгу заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, повідомляє Українська правда.

Він продемонстрував відео, на якому трейлер перевозить «Бук» у Донецьку в 2014 році і додав: «Завдяки цьому відео ми встановили, кому належить цей трейлер».

«Встановили особу з числа бойовиків, яка її забрала на автопідприємству міста Донецьку. І через три роки нам вдалося цю особу, коли вона нічого не підозрюючи, що ми про неї знаємо, перетинала кордон на підконтрольній нам території з Російської федерації. Ми його затримали. Зараз він відбуває покарання в Україні2, - сказав він.

В СБУ «Українській правді» підтвердили, що затримання відбулося в 2017 році.