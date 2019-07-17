Парубій просить Зеленського привести його лист до Верховної Ради «у відповідність до вимог закону»

Неможливо скликати позачергове засідання Ради – тільки позачергову сесію.

Про це голова Верховної Ради написав сьогодні у Facebook:

«Як Голова Верховної Ради України неухильно дотримуюсь чинного законодавства. До чого закликаю усіх посадовців.

Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради України. Однак скликання такого засідання не передбачено Законом, адже Регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період МІЖ пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради України.

Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України.

Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону».