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У Краматорську загинув спостерігач ОБСЄ

Спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Чеслав Концкий загинув у Краматорську.


Про це повідомило у Facebook посольство Польщі в Україні.

«З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Краматорську пана Чеслава Концкого. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляли ЗМІ, таксі, в якому спостерігач СММ ОБСЄ їхав у Краматорську, близько 6 години ранку зіткнулося з вантажним автомобілем. У результаті ДТП він загинув на місці події.


Укрінформ

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17 Июля 2019 17:11

 

 

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