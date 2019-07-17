Путін спростив отримання громадянства РФ для всіх жителів Донецької та Луганської областей

Путін підписав указ, що надає можливість отримання російського громадянства не тільки жителям ОРДЛО, а й усім, хто раніше (до квітня 2014 року) проживав на території Донецької та Луганської областей України.

Розміщений на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ документ вносить зміни до раніше опублікованого указу від 29 квітня 2019 року «Про окремі категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право звернутися з заявами про прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку».