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15:10

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Екстрадиція Фірташа в США не відбудеться навіть восени

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На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у нардепи від «Опоблоку»

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У «нормандському форматі» домовились про «хлібне» перемир’я та обмін полоненими

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У Зеленського виступають за проведення у четвер позачергового засідання Ради

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Директор ДБР обурений, що інформаціє з його відомства «зливають» не тільки Портнову

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Путін спростив отримання громадянства РФ для всіх жителів Донецької та Луганської областей

Путін підписав указ, що надає можливість отримання російського громадянства не тільки жителям ОРДЛО, а й усім, хто раніше (до квітня 2014 року) проживав на території Донецької та Луганської областей України.


Розміщений на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ документ вносить зміни до раніше опублікованого указу від 29 квітня 2019 року «Про окремі категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право звернутися з заявами про прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку».


Інтерфакс-Україна

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17 Июля 2019 19:16

 

 

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