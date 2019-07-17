У Мінську домовилися про чергове припинення вогню

Про це повідомила Дарка Оліфер - прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.

Вона написала у Facebook наступне:

«Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО, визнаючи позитивний вплив практики підтвердження відданості режиму припинення вогню, зазначаючи важливість забезпечення миру та спокою для населення, а також виходячи з раніше досягнутих угод та зобов'язань сторін:

- підтверджує свою повну відданість всеосяжну, сталому та безстроковому припиненню вогню з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом;

- повторно заявляють про свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей;

- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.

Завершено розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Домовлено, що найближчим часом відбудеться одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд, який розпочнеться зі знесення споруди НЗФ ОРЛО на мосту, а також відбудеться деполітизація - будуть прибрані символи квазіугруповань. Українська сторона в найкоротші строки готова забезпечити свою частину ремонту мосту.

В гуманітарній підгрупі підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. В закладах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона. Домовились в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб.

В соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням безперебійного енерго- та водопостачання, яких потребують мирні жителі по обидва боки лінії зіткнення - ці питання так само потребують вирішення безпекових питань.

Є позитивні зрушення у забезпеченні сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу».