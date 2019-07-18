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Доба OОС: втрат немає
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 18 липня говориться:
«17 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу МИКОЛАЇВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
тричі поряд ШИРОКИНОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік МАР'ЇНКИ – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
околиці ВОДЯНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету;
два рази в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
двічі поблизу БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд ТАЛАКІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету;
неподалік КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету;
два рази в районі населеного пункту ПІСКИ – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:
околиці КАТЕРИНІВКИ – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.
В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 17 липня чотирьох окупантів поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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