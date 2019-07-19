Доба ООС: один український військовий загинув, ще двох поранено Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 19 липня говориться: «18 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу ПІСКІВ – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поряд ТРОЇЦЬКОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік КАМ'ЯНКИ – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; околиці ВОДЯНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету; два рази в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу ЛОМАКИНОГО – з міномету калібру 82 мм; поряд ПИЩЕВИКА – з ручного протитанкового гранатомету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: околиці МАЙОРСЬКА – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї. В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 18 липня одного окупанта знищено та двох поранено. Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 19 Июля 2019 08:33 Опубликовать Tweet





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