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У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за утримання українських моряків

Американські законодавці зазначили, що «міжнародне співтовариство не повинно стояти осторонь, тоді як Росія посилює свою агресію в Європі і світі».


У Конгресі США підготували нові санкції проти Російської Федерації за незаконне утримання екіпажів і кораблів Військово - Морських сил України, повідомляє посольство України в США.

«На розгляд Палати представників винесено двопартійний законопроект, який передбачає введення американських санкцій проти 24 високопосадовців російських спецслужб і наближених до них осіб за незаконне затримання 24 українських моряків і 3 суден українських ВМС поблизу Керченської протоки в листопаді минулого року. У законопроекті сказано, що санкції залишатимуться в силі, поки Росія не звільнить моряків і кораблі», - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Посольства України в США в соцмережі Фейсбук в п'ятницю, інформує Інтерфакс-Україна.

У спільній заяві з приводу подання законопроекту американські законодавці зазначили, що «міжнародне співтовариство не повинно стояти осторонь, тоді як Росія посилює свою агресію в Європі і світі».

«Цей законопроект - потужне послання українським морякам та їхнім родинам про те, що США не забувають про їх героїчну боротьбу за захист демократичного шляху і суверенітету своєї країни. Закликаємо своїх колег підтримати цей двопартійний законопроект, а Росію негайно звільнити українських моряків», - підкреслили конгресмени.

Співавторами законопроекту є конгресмени-демократи Марсі Каптур та Майкл Квиглі, а також республіканці Енді Харріс і Брайан Фіцпатрик.


"ОБКОМ"

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19 Июля 2019 08:55

 

 

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