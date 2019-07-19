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Зеленський припинив листування з Парубієм

Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням зібрати «позачергове засідання».


«Жодних спільних дій із головою цієї Верховної Ради я більше не бачу», - сказав Зеленський журналістам у Києві в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Після його останньої відповіді я не бачу сенсу продовжувати розмову... Ми говоритимемо вже з іншим парламентом», - додав він.

Як відомо, в своєму першому листі на ім'я Парубія від 16 липня Зеленський попросив скликати позачергове пленарне засідання парламенту в четвер, 18 липня.

Наступного дня, 17 липня, Парубій заявив, що наразі може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, у зв'язку з чим попросив президента України привести свого листа до Верховної Ради у відповідність до закону.

18 липня Зеленський направив другого листа спікеру Ради Парубію, в якому зазначив, що десята сесія Ради триває до 19 липня, отже, відповідно до законодавства, до цієї дати на вимогу визначених Конституцією осіб спікер має скликати позачергове засідання ВР.

У відповідь на це голова парламенту знову заявив, що готовий невідкладно скликати позачергову сесію парламенту, але не окреме засідання, у зв'язку з чим просить Зеленського привести свого листа до Верховної Ради у відповідність до закону.


"ОБКОМ"

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19 Июля 2019 11:09

 

 

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