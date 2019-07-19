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Зеленський не проти обміняти Вишинського на Олега Сенцова, а моряків РФ має повернути, а не обмінювати

Зеленський вважає, що українські моряки не можуть бути предметом обміну на росіян, які утримуються в Україні.


Про це він заявив журналістам у Києві під час презентації мобільних житлових модулів для розміщення військових у районі проведення ООС, повідомляє Українська правда.

На запитання, чи готова Україна повернути чи обміняти головного редактор «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, Зеленський відповів:

«Ми ж не кажемо про обмін з приводу наших моряків – моряків нам повинні повернути.

Якщо про добру волю - ми дійсно бажаємо, щоб такий час настав найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти… Сенцов – це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це не розмінна монета, я маю на увазі.

Ми б хотіли отримати всіх наших політв’язнів, всіх наших військових. Якщо це такі перші кроки – ми готові».


"ОБКОМ"

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19 Июля 2019 11:26

 

 

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