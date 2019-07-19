Нідерланди і Люксембург відхилили апеляції «Газпрому» в суперечці з «Нафтогазом»

Суди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції «Газпрому» у справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Як відзначили в прес-службі, Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) 8 липня відхилив скаргу «Газпрому», тим самим підтвердивши свої повноваження у справі про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів.

Того ж дня рішення на користь «Нафтогазу» ухвалив Окружний суд Люксембургу. Він відхилив скаргу «Газпрому» і підтвердив арешти щодо російської компанії на території цієї країни в рамках примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом «Нафтогазу» проти «Газпрому», згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.