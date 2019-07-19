Вишинського залишили під вартою

Подільський районний суд Києва на засіданні в п'ятницю продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою головному редактору «РІА Новости – Украина» Кирилу Вишинському, обвинуваченому українськими правоохоронцями в державній зраді.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, таке рішення колегія суддів ухвалила в п'ятницю вдень після повернення з нарадчої кімнати, тим самим задовольнивши клопотання держобвинувачення і відмовивши в задоволенні клопотання про пом'якшення запобіжного заходу з арешту на особисте зобов'язання, поданого раніше захистом Вишинського.

Отже, арешт Вишинського продовжено до 19 вересня без визначення розміру застави.

Суд також призначив наступне засідання на 16 вересня.

15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України затримали Вишинського в Києві. Вишинському оголосили про підозру в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.