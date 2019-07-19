 

19 июля

18:10

Зеленський підписав указ про покращення доріг

17:41

Голова ЦВК впевнена у «серйозному» ставленні Зеленського до ситуації з подвійним громадянством «слуги народу» Куницького

17:04

Зеленський звільнив посла України у США і ще десятьох послів

16:50

Вишинського залишили під вартою

14:58

Нідерланди і Люксембург відхилили апеляції «Газпрому» в суперечці з «Нафтогазом»

13:10

Справа «Роттердам+»: ICU повідомляє про обшук

12:11

Cправа про розтрати у Міноборони: НАБУ обшукує спортклуб Порошенка

11:26

Зеленський не проти обміняти Вишинського на Олега Сенцова, а моряків РФ має повернути, а не обмінювати

11:09

Зеленський припинив листування з Парубієм

08:55

У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за утримання українських моряків

08:33

Доба ООС: один український військовий загинув, ще двох поранено

18 июля

08:27

Доба OОС: втрат немає

17 июля

20:59

У Мінську домовилися про чергове припинення вогню

19:16

Путін спростив отримання громадянства РФ для всіх жителів Донецької та Луганської областей

18:15

КСУ оприлюднив рішення щодо конституційності закону «Про освіту»

17:21

Російський суд продовжив арешт всім полоненим українським морякам

17:11

У Краматорську загинув спостерігач ОБСЄ

17:03

Парубій просить Зеленського привести його лист до Верховної Ради «у відповідність до вимог закону»

15:10

СБУ ще 2 роки тому затримала водія, що перевозив російський «Бук» на Донбасі у 2014 році

15:01

Після «наїзду» Зеленського на «ArcelorMittal Кривий Ріг» СБУ вирішила «пришити» комбінату статтю «екоцид»

14:34

В.о. голови Миколаївської ОДА підтвердив, що не збирається працювати з Зеленським

09:43

Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України

09:31

Екстрадиція Фірташа в США не відбудеться навіть восени

08:21

На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у нардепи від «Опоблоку»

08:09

Дoбa OОС: жодних втрат

16 июля

19:07

Конституційний Суд України: «За своєю злочинною сутністю комуністичний режим і нацистський режим були однаковими»

17:28

«Мовна» стаття закону «Про освіту» визнана конституційною

15:45

КСУ визнав конституційним закон про декомунізацію

14:10

У «нормандському форматі» домовились про «хлібне» перемир’я та обмін полоненими

14:01

Фірташу не уникнути екстрадиції до США

Зеленський звільнив посла України у США і ще десятьох послів

Укази про це підписано сьогодні.


Документи розміщено на сайті Зеленського:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №540/2019

Про звільнення В.Чалого з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №539/2019

Про звільнення Я.Коваля з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Марокко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №538/2019

Про звільнення Т.Кузьмича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №537/2019

Про звільнення В.Александрука з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гана, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Бенін та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сьєрра-Леоне

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №536/2019

Про звільнення П.Литвина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №535/2019

Про звільнення О.Шовкопляса з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В’єтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №534/2019

Про звільнення Б.Гуменюка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №533/2019

Про звільнення В.Шевальова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Туркменистані

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №532/2019

Про звільнення Т.Іжевської з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Ватикані та Надзвичайного і Повноважного Посла України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №531/2019

Про звільнення Ю.Дюдіна з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Аргентинській Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Парагвай, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Східній Республіці Уругвай та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Чилі

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №530/2019

Про звільнення С.Паська з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

19 Июля 2019 17:04

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (10)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (39)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (77)

Урочистого рукостискання від Зеленського (34)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 