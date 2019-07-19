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Зеленський звільнив посла України у США і ще десятьох послів
Укази про це підписано сьогодні.
Документи розміщено на сайті Зеленського:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №540/2019
Про звільнення В.Чалого з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №539/2019
Про звільнення Я.Коваля з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Марокко
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №538/2019
Про звільнення Т.Кузьмича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №537/2019
Про звільнення В.Александрука з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гана, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Бенін та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сьєрра-Леоне
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №536/2019
Про звільнення П.Литвина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №535/2019
Про звільнення О.Шовкопляса з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В’єтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №534/2019
Про звільнення Б.Гуменюка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №533/2019
Про звільнення В.Шевальова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Туркменистані
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №532/2019
Про звільнення Т.Іжевської з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Ватикані та Надзвичайного і Повноважного Посла України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №531/2019
Про звільнення Ю.Дюдіна з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Аргентинській Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Парагвай, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Східній Республіці Уругвай та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Чилі
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №530/2019
Про звільнення С.Паська з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві
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