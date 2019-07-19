Голова ЦВК впевнена у «серйозному» ставленні Зеленського до ситуації з подвійним громадянством «слуги народу» Куницького

Питання реєстрації кандидатом в народні депутати від партії «Слуга народу» на позачергові парламентські вибори Олександра Куницького із громадянством Ізраїлю та України має отримати юридичну та політичну відповідь.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, справа кандидата Куницького набула широкого розголосу.

«Одна з останніх справ, яка набула дуже широкого розголосу - справа Куницького, 169 округ. Справа із незрозумілою подачею кандидатом різних відомостей про себе та своє перебування на території України», - заявила Сліпачук.

За її словами, і партії, і кандидату була надана можливість повідомити повну інформацію ЦВК.

Окрім того, Сліпачук назвала тиском на ЦВК звернення Куницького до ДБР.

«Між тим, і в Шостому апеляційному суді, і в Верховному суді пан Куницький підтвердив своє іноземне громадянство. Це питання, яке є важливим. Конституція встановлює, що в Україні є єдине громадянство. З цього і виходила ЦВК, коли оцінювала документом. Це питання, яке було фактично встановлене судами - залишилось без правової оцінки», - заявила голова ЦВК

Вона також наголосила, що всі кандидати зобов’язані надавати суспільству повну інформацію про себе.

«На сьогодні ми маємо кандидата, якого зареєстровано і який має як українське, так і іноземне громадянство. Це не проста ситуація. Вона є виключною для правової спільноти, виключною для ЦВК. Це є питання, на яке треба відповідати. Впевнена, що президент як гарант Конституції також відноситься до питання більш ніж серйозно. Суверенітет держави в легітимності її органів. Це питання має бути проаналізовано. На нього має бути дана відповідь і юридична, і в даному випадку і суспільна, і політична», - додала вона.

Раніше Зеленський, коментуючи ситуацію з кандидатом у народні депутати на виборах до Верховної ради Олександром Куницьким, заявив, що є виборче законодавство, згідно з яким людина з подвійним громадянством не може балотуватися в нардепи.

Як відомо, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду залишив у силі рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який скасував 14 липня постанову ЦВК про зняття з виборів до Ради кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького.