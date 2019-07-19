 

19 июля

18:10

Зеленський підписав указ про покращення доріг

17:41

Голова ЦВК впевнена у «серйозному» ставленні Зеленського до ситуації з подвійним громадянством «слуги народу» Куницького

17:04

Зеленський звільнив посла України у США і ще десятьох послів

16:50

Вишинського залишили під вартою

14:58

Нідерланди і Люксембург відхилили апеляції «Газпрому» в суперечці з «Нафтогазом»

13:10

Справа «Роттердам+»: ICU повідомляє про обшук

12:11

Cправа про розтрати у Міноборони: НАБУ обшукує спортклуб Порошенка

11:26

Зеленський не проти обміняти Вишинського на Олега Сенцова, а моряків РФ має повернути, а не обмінювати

11:09

Зеленський припинив листування з Парубієм

08:55

У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за утримання українських моряків

08:33

Доба ООС: один український військовий загинув, ще двох поранено

18 июля

08:27

Доба OОС: втрат немає

17 июля

20:59

У Мінську домовилися про чергове припинення вогню

19:16

Путін спростив отримання громадянства РФ для всіх жителів Донецької та Луганської областей

18:15

КСУ оприлюднив рішення щодо конституційності закону «Про освіту»

17:21

Російський суд продовжив арешт всім полоненим українським морякам

17:11

У Краматорську загинув спостерігач ОБСЄ

17:03

Парубій просить Зеленського привести його лист до Верховної Ради «у відповідність до вимог закону»

15:10

СБУ ще 2 роки тому затримала водія, що перевозив російський «Бук» на Донбасі у 2014 році

15:01

Після «наїзду» Зеленського на «ArcelorMittal Кривий Ріг» СБУ вирішила «пришити» комбінату статтю «екоцид»

14:34

В.о. голови Миколаївської ОДА підтвердив, що не збирається працювати з Зеленським

09:43

Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України

09:31

Екстрадиція Фірташа в США не відбудеться навіть восени

08:21

На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у нардепи від «Опоблоку»

08:09

Дoбa OОС: жодних втрат

16 июля

19:07

Конституційний Суд України: «За своєю злочинною сутністю комуністичний режим і нацистський режим були однаковими»

17:28

«Мовна» стаття закону «Про освіту» визнана конституційною

15:45

КСУ визнав конституційним закон про декомунізацію

14:10

У «нормандському форматі» домовились про «хлібне» перемир’я та обмін полоненими

14:01

Фірташу не уникнути екстрадиції до США

Зеленський підписав указ про покращення доріг

Сьогодні з’явився указ №529/2019 «Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг».


В указі говориться:

«З метою створення безпечних умов дорожнього руху, розвитку мережі якісних автомобільних доріг, створення належної інфраструктури для розвитку бізнесу постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечувати прозорість та обґрунтованість прийняття рішень у сфері державного планування будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг шляхом визначення чітких, зрозумілих для населення і бізнесу пріоритетів з урахуванням національних інтересів та належного ресурсного забезпечення;

2) проаналізувати програмні документи у сфері будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг на предмет дотримання чітких та зрозумілих пріоритетів і національних інтересів та y разі необхідності до 1 січня 2020 року забезпечити внесення відповідних змін;

3) опрацювати до 1 січня 2020 року питання щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на запровадження в рамках бюджетного планування визначення обсягів фінансового забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг за рахунок коштів бюджетів на довгостроковий період;

4) забезпечити до 1 січня 2020 року:

а) перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових та технічних вимог до учасників публічних закупівель у сфері будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг відповідно до кращих світових практик здійснення закупівель, що застосовуються міжнародними фінансовими установами;

б) створення умов для використання новітніх технологій та матеріалів у сфері будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг, перегляд відповідних нормативно-технічних документів з метою забезпечення європейської якості автомобільних доріг, безкоштовний доступ до текстів таких документів;

в) встановлення обов’язку для замовників будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг залучати на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва (FIDIC) на етапах закупівель, виконання робіт, гарантійного обслуговування;

г) прозорість планування, замовлення, виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг та їх гарантійного обслуговування, зокрема опрацювати питання створення загальнодоступного порталу системи управління та моніторингу в режимі реального часу виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг;

5) опрацювати питання щодо включення до договорів про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг умов про страхування таких об’єктів.

2. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечувати узгодження регіональних програм розвитку автомобільних доріг з відповідними документами державного планування.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування при розробленні місцевих програмних документів щодо будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг враховувати відповідні документи державного планування.

4. Цей Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 липня 2019 року».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

19 Июля 2019 18:10

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (10)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (39)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (77)

Урочистого рукостискання від Зеленського (34)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 