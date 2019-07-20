Дoба ООС: є загиблі та поранені Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 20 липня говориться: «19 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу ШИРОКИНОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд БОГДАНІВКИ – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету; два рази неподалік МАР'ЯНКИ – з мінометів калібру 120 мм та снайперських гвинтівок; тричі околиці ТАЛАКІВКИ – з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем; в районі населеного пункту ТАРАМЧУК – з автоматичного гранатомету; два рази поблизу ГНУТОВОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм; поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – зі стрілецької зброї; неподалік БЕРЕЗОВОГО – з гранатометів різних систем; околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ЧЕРМАЛИК – з міномету калібру 82 мм; двічі поблизу ВОДЯНОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї; поряд АВДІЇВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік НОВОГНАТІВКИ – з великокаліберного кулемету; околиці ПИЩЕВИКА – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів: поблизу КРИМСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; двічі поряд ПІВДЕННОГО – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; околиці ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету; в районі населеного пункту ЩАСТЯ – з великокаліберного кулемету. В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули та троє отримали бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 19 липня двох окупантів поранено. Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поряд ГРАНІТНОГО – зі стрілецької зброї; неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні три рази: двічі поблизу ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних гранатометів; околиці НИЖНЬОТЕПЛОГО – з великокаліберного кулемету. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 20 Июля 2019 08:19 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Война »: Доба ООС: один український військовий загинув, ще двох поранено

19 Июля 2019 08:33 Доба OОС: втрат немає

18 Июля 2019 08:27 Дoбa OОС: жодних втрат

17 Июля 2019 08:09 Дoба ООС: один військовий загинув, трьох поранено

16 Июля 2019 07:58 Добa ООС: без втрат

15 Июля 2019 08:25

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує? Запрошення на чергове засідання РНБО України (1) Обрання членом РНБО врятованого їм міста (10) Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8) Повного зібрання підручників юридичного вишу (39) Червоного диплома юриста з золотими літерами (4) Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (77) Урочистого рукостискання від Зеленського (34) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ