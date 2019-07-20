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Дoба ООС: є загиблі та поранені
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 20 липня говориться:
«19 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу ШИРОКИНОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд БОГДАНІВКИ – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;
два рази неподалік МАР'ЯНКИ – з мінометів калібру 120 мм та снайперських гвинтівок;
тричі околиці ТАЛАКІВКИ – з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем;
в районі населеного пункту ТАРАМЧУК – з автоматичного гранатомету;
два рази поблизу ГНУТОВОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – зі стрілецької зброї;
неподалік БЕРЕЗОВОГО – з гранатометів різних систем;
околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту ЧЕРМАЛИК – з міномету калібру 82 мм;
двічі поблизу ВОДЯНОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;
поряд АВДІЇВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік НОВОГНАТІВКИ – з великокаліберного кулемету;
околиці ПИЩЕВИКА – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
поблизу КРИМСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
двічі поряд ПІВДЕННОГО – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
околиці ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту ЩАСТЯ – з великокаліберного кулемету.
В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули та троє отримали бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 19 липня двох окупантів поранено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поряд ГРАНІТНОГО – зі стрілецької зброї;
неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні три рази:
двічі поблизу ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних гранатометів;
околиці НИЖНЬОТЕПЛОГО – з великокаліберного кулемету.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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