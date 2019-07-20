ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від партії Медведчука-Рабіновича з 9 паспортами 19 липня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Раніше учора, 19 липня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та в.о. голови СБУ Іван Баканов звернулися до голови ЦВК Тетяни Сліпачук з інформацією щодо кандидата у народні депутати від списку політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» за номером 44 Дмитра Торнера, який є фігурантом низки кримінальних проваджень і сфальсифікував відомості про себе (цитуємо): «За матеріалами зібраними МВС і СБУ, Головним слідчим управлінням Національної поліції 19 липня 2019 року відкрито кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 «Використання підроблених документів» та ч. 1 ст. 332-2 «Незаконний перетин державного кордону» КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка на даний час представляється Дмитром Григоровичем Торнером, 1980 року народження, починаючи з 2007 року на підставі підроблених документів отримала 5 паспортів громадянина України на різні прізвища та з різними анкетними даними, а також 4 паспорти громадянина України для виїзду за кордон, з якими здійснювала незаконний перетин державного кордону. Відповідно до наявної інформації Дмитро Торнер, фактично є громадянином Республіки Молдова Некрасовим Дмитром Григоровичем, 28.08.1980 року народження, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 (Втеча з місць ув’язнення) КК Республіки Молдови. 18 липня 2019 року за результатами перевірки Державної міграційної служби України законності процедури оформлення вищевказаних паспортних документів усі зазначені паспорти громадянин України визнано недійсними та такими, що підлягають вилученню та знищенню. Відтак Некрасов Дмитро Григорович, маючи кримінальне минуле, змінив своє справжнє прізвище з метою уникнення кримінальної відповідальності та створення позитивного іміджу на території України, як чесної та добропорядної людини. Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває. Арсен Аваков та Іван Баканов закликають ЦВК на підставі наданої інформації терміново прийняти відповідне рішення передбачене чинним законодавством України» (кінець цитати). У повідомлені ЦВК від 19 липня говориться: «Постановою ЦВК від 20 червня 2019 року № 1103 зареєстровано кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, зокрема Торнера Д.Г., 28 серпня 1980 року народження, включеного до виборчого списку під № 44. Водночас, 12 липня 2019 року компетентними органами Комісію було повідомлено про можливе незаконне оформлення кандидатом у народні депутати України Торнером Д.Г. низки паспортних документів, що може свідчити про його незаконне перебування у громадянстві України. На листи ЦВК від 17 липня 2019 року та від 18 липня 2019 року щодо підстав документування паспортами громадянина України та наявності підстав набуття громадянства України Торнером (Мальченком, Грозним) Дмітрієм (Дмитром) Григоровичем надійшла відповідь Державної міграційної служби України, в якій було зазначено, що за результатами службових перевірок підстав оформлення низки паспортів громадянина України зазначені документи визнано такими, які оформлені з порушенням вимог законодавства та відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України є недійсними і підлягають вилученню та знищенню. Із заявою про набуття громадянства України в установленому порядку Торнер (Мальченко, Грозний) Дмітрій Григорович до Державної міграційної служби України не звертався. Своєю чергою на запити Комісії від 18 липня 2019 року стосовно надання відомостей про документування паспортом громадянина України для виїзду за кордон кандидата в народні депутати України Торнера Д.Г., а також щодо наявності у нього громадянства України Державна міграційна служба України повідомила, що за наявними даними ЄІАС управління міграційними процесами Державної міграційної служби України Торнер (попередні прізвища – Мальченко, Грозний) Дмітрій (попереднє ім’я – Дмитро) Григорович, 28 серпня 1980 року народження, був документований відповідними паспортами громадянина України для виїзду за кордон, які станом на сьогодні є недійсними, зокрема паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий 7 червня 2019 року, згідно з висновком службової перевірки визнано недійсним і таким, що підлягає вилученню. Також Державна міграційна служба України зазначила, що за наявними обліками територіальних органів ДМС України Торнер Д.Г. з питань набуття громадянства України в установленому порядку не звертався, підстав вважати його громадянином України немає. Указане свідчить, що Торнер Д.Г. не є громадянином України, а отже, ним не дотримано вимог, установлених частиною другою статті 76 Конституції України, частиною першою статті 9 виборчого закону. Враховуючи викладене, Комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Торнера Д.Г., включеного до виборчого списку Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» під № 44, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, виключивши його із зазначеного виборчого списку» (кінець цитати).

"ОБКОМ" Версия для печати 20 Июля 2019 08:42 Опубликовать Tweet





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