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СБУ вже влаштувала на «ArcelorMittal Кривий Ріг» «екологічний» обшук: керівництво комбінату звертається до посольств країн «Великої сімки»

Співробітники Служби безпеки України в суботу проводять обшуки на ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Дніпропетровська область), повідомили на комбінаті.


«Сьогодні, у вихідний день, напередодні професійного свята всіх металургів і гірників, в «Арселорміттал Кривий Ріг» проходить обшук слідчого відділу управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області», - йдеться в релізі ПАТ, інформує Інтерфакс-Україна.

Виконувач обов'язків генерального директора «ArcelorMittal Кривий Ріг» Олександр Іванов навів деталі того, що відбувається: «Представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, новозбудований об'єкт - третю машину безперервного лиття заготовок. У нас вилучили копії всіх документів з цього обладнання і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання».

Він нагадав, що підприємство підозрюють у екоциді, хоча у них є дозвільні документи, пройдені екологічні перевірки, зокрема позапланова у квітні поточного року.

«Ми підтвердили нашу готовність до нової комплексної перевірки з екології і вже взяли участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками офісу президента», - звернув увагу Іванов.

В. о. гендиректора запевнив у готовності до співпраці в законодавчому полі, але «ці дії (обшук) виглядають дещо нелогічними і ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації в Арселорміттал Кривий Ріг».

«Арселорміттал Кривий Ріг» працює відкрито і прозоро. І ми сподіваємося на таке саме ставлення з боку влади і суспільства. Але події, що відбуваються останнім часом, ставлять під загрозу розвиток і подальше майбутнє підприємства і його колективу. Ми нікого не звинувачуємо, але хочемо бути впевненими, що всі дії відбуватимуться виключно в законодавчому руслі за єдиними стандартами. Тому просимо про підтримку з боку наших партнерів і міжнародних організацій», - заявив Іванов.

Крім того, він закликав посольства країн «Великої сімки», Європейську бізнес асоціацію, Американську торгівельну палату, Укрметалургпром, Федерацію металургів України та інші організації звернути увагу на цю ситуацію і «допомогти забезпечити конструктивну співпрацю міжнародного бізнесу і влади».

В СБУ агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердили факт проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінальної провадження у екоцид, відкритого раніше.

Як повідомлялося, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» за забруднення навколишнього середовища за ст. 441 Кримінального кодексу України (екоцид).

Раніше Зеленський розкритикував «ArcelorMittal Кривий Ріг» за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали внаслідок шкідливих викидів в атмосферу.

Після «наїзду» Зеленського на «ArcelorMittal Кривий Ріг» СБУ вирішила «пришити» комбінату статтю «екоцид»


"ОБКОМ"

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20 Июля 2019 18:46

 

 

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