Дoбa OOС: поранено двох наших військових Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 21 липня говориться: «20 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу ГРАНІТНОГО – зі стрілецької зброї; поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік ПІСКІВ – з міномету калібру 82 мм та підствольного гранатомету; двічі околиці ТАЛАКІВКИ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з автоматичного гранатомету; поряд КРАСНОГОРІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; околиці БОГДАНІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з великокаліберного кулемету; поблизу МАР'ЇНКИ – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів: двічі поряд ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту АРТЕМА – з великокаліберного кулемету; чотири рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі околиці ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу ПОПАСНОЇ – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету; поряд НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм; в районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету; неподалік НОВОЗВАНІВКИ – з артилерійських систем калібру 122 мм. В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 20 липня шістьох окупантів поранено. Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 21 Июля 2019 07:46 Опубликовать Tweet





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