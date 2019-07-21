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Голосування на позачергових виборах до Верховної Ради стартувало

Сьогодні, 21 липня, - позачергові вибори до парламенту.


О 8:00 за київським часом на території України відкрилися виборчі дільниці. Крім цього, голосування відбудеться в консульських установах в багатомандатному закордонному виборчому окрузі.

Відповідно до чинної системи виборів, половину депутатів обирають в багатомандатному виборчому окрузі за списками політичних партій (пропорційна частина), ще половину – в одномандатних виборчих округах (мажоритарна частина).

Вибори не відбудуться в окупованому Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Внаслідок окупації частини території України голосування відбудеться в 199 мажоритарних округах замість 225. Таким чином, до Верховної Ради буде обрано щонайбільше 424 народних депутати з 450.

Виборці, які голосуватимуть за місцем своєї реєстрації, отримають два бюлетені і зможуть проголосувати за список партії і за кандидата у своєму мажоритарному окрузі.

Ті, хто змінив місце для голосування або голосує за кордоном, зможуть обрати тільки партію.

ЦВК зареєструвала 1719 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня: 1602 спостерігачі від 22 міжнародних організацій та 117 – від 12 іноземних держав. Процес реєстрації завершився 15 липня.

25 червня Центральна виборча комісія (ЦВК) завершила реєстрацію кандидатів у нардепи.

У бюлетені буде 22 політичні партії.

Прохідний бар'єр до Верховної Ради для політичних партій становить 5%.

У 199 мажоритарних округах, згідно з даними ЦВК, балотується 3085 кандидатів – як самовисуванців, так тих, яких висунули партії.

Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року набув чинності 23 травня.

Чергові вибори народних депутатів мали відбутися в жовтні 2019 року.

Згідно із законодавством повноваження народних депутатів Верховної Ради поточного скликання припиняються після складання присяги новообраними парламентаріями.

Згідно із законом про вибори народних депутатів України, ЦВК встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування (не пізніше 5 серпня). Не пізніше, ніж на п'ятий день (не пізніше 10 серпня) з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднює ці дані в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».


Інтерфакс-Україна

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21 Июля 2019 08:07

 

 

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