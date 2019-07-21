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Навіть секретаря РНБО збентежив обшук на «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Данилюк «розбирається».
Секретар РНБО України Олександр Данилюк з'ясовує обставини щодо обшуку СБУ на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Про це він повідомив учора ввечері на сторінці у Facebook.
«Тривожний виклик. Розбираюся...» - написав Данилюк, поширивши звернення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у зв’язку з обшуком СБУ.
Днями Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, провів у Кривому Розі нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної ситуації в місті. Під час цієї нарада він, зокрема, запропонував «АрселорМіттал» «фінансово вибачитися» перед хворими людьми.
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