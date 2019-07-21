 

21 июля

20:34

Екзит-пол КВУ і Socis підтверджує: до парламенту проходять 5 партій

20:27

Екзит-пол Медведчука додав голосів ОПЗЖ Медведчука

20:18

Екзит-пол Коломойського: до Ради проходять п'ять партій

20:04

«Національний екзит-пол»: до Ради проходять 5 партій

17:05

Дані ЦВК на 16.00: проголосували 36,21% виборців

12:02

Вранці загинули двоє наших військових

09:32

Секретар Національної інвестиційної ради «заспокоїв» інвесторів: обшуки на ArcelorMittal «не варто називати обшуками»

08:41

Навіть секретаря РНБО збентежив обшук на «АрселорМіттал Кривий Ріг»

08:07

Голосування на позачергових виборах до Верховної Ради стартувало

07:46

Дoбa OOС: поранено двох наших військових

20 июля

18:46

СБУ вже влаштувала на «ArcelorMittal Кривий Ріг» «екологічний» обшук: керівництво комбінату звертається до посольств країн «Великої сімки»

08:42

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від партії Медведчука-Рабіновича з 9 паспортами

08:19

Дoба ООС: є загиблі та поранені

19 июля

18:10

Зеленський підписав указ про покращення доріг

17:41

Голова ЦВК впевнена у «серйозному» ставленні Зеленського до ситуації з подвійним громадянством «слуги народу» Куницького

17:04

Зеленський звільнив посла України у США і ще десятьох послів

16:50

Вишинського залишили під вартою

14:58

Нідерланди і Люксембург відхилили апеляції «Газпрому» в суперечці з «Нафтогазом»

13:10

Справа «Роттердам+»: ICU повідомляє про обшук

12:11

Cправа про розтрати у Міноборони: НАБУ обшукує спортклуб Порошенка

11:26

Зеленський не проти обміняти Вишинського на Олега Сенцова, а моряків РФ має повернути, а не обмінювати

11:09

Зеленський припинив листування з Парубієм

08:55

У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за утримання українських моряків

08:33

Доба ООС: один український військовий загинув, ще двох поранено

18 июля

08:27

Доба OОС: втрат немає

17 июля

20:59

У Мінську домовилися про чергове припинення вогню

19:16

Путін спростив отримання громадянства РФ для всіх жителів Донецької та Луганської областей

18:15

КСУ оприлюднив рішення щодо конституційності закону «Про освіту»

17:21

Російський суд продовжив арешт всім полоненим українським морякам

17:11

У Краматорську загинув спостерігач ОБСЄ

Навіть секретаря РНБО збентежив обшук на «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Данилюк «розбирається».


Секретар РНБО України Олександр Данилюк з'ясовує обставини щодо обшуку СБУ на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Про це він повідомив учора ввечері на сторінці у Facebook.

«Тривожний виклик. Розбираюся...» - написав Данилюк, поширивши звернення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у зв’язку з обшуком СБУ.

Днями Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, провів у Кривому Розі нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної ситуації в місті. Під час цієї нарада він, зокрема, запропонував «АрселорМіттал» «фінансово вибачитися» перед хворими людьми.

ДИВ. ТАКОЖ: СБУ вже влаштувала на «ArcelorMittal Кривий Ріг» «екологічний» обшук: керівництво комбінату звертається до посольств країн «Великої сімки»


Укрінформ

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21 Июля 2019 08:41

 

 

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Повного зібрання підручників юридичного вишу (39)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (78)

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