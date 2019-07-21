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Секретар Національної інвестиційної ради «заспокоїв» інвесторів: обшуки на ArcelorMittal «не варто називати обшуками»

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Справа «Роттердам+»: ICU повідомляє про обшук

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Секретар Національної інвестиційної ради «заспокоїв» інвесторів: обшуки на ArcelorMittal «не варто називати обшуками»

І взагалі: «транспарентность процесса очень важна для подобных кейсов», а слідчий СБУ – дівчина.


Секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія (він же David Braun, він же №4 у списку кандидатів у народні депутати від партії «Слуга народу») відгукнувся на обшуки на комбінаті «ArcelorMittal Кривий Ріг». У Facebook/david.braun Арахамія учора ввечері написав (цитуємо мовою оригіналу):

«Прочитал про обыски Арселор Митал, взялся разобраться в ситуации, поскольку это очень крупный инвестор в стране и на ситуацию смотреть будут все.

Нашёл и опросил практически всех участников процесса. Предварительно, экспресс-анализ ситуации таков (пишу со слов непосредственных участников событий):

1. Обысками это называть не стоит. Это выемка документов в сопровождении представителей менеджмента компании и их защитников.

2. Следственная группа, получившая решение суда, терпеливо ожидала более двух часов приезда всех, чтобы начать.

3. Проведена выемка КОПИЙ документов, чтобы не было никакого ущерба хозяйственной деятельности. По этой же причине, выбрана суббота, чтобы минимизировать влияние на компанию и ее сотрудников.

4. Весь процесс, включая замеры приборами, фиксируется на видео, которые приобщаются к материалам дела.

5. Представители компании сопровождают и знакомятся со всеми проводимыми действиями.

6. По окончанию копирования и замеров все аккуратно вышли. Ни масок, ни отрядов альфы не было. Девушка следователь и группа специалистов.

7. Мероприятия производились в помещении, где не работали люди и станки.

После проведения всех экспертиз - СБУ опубликует результаты.

Пока на данный момент это вся информация, которую смог найти. Буду стараться информировать по процессу дальше.

Транспарентность процесса очень важна для подобных кейсов.

Всем хорошего дня.

P.S. Дело у СБУ, поскольку тут впровадження по 441 статья УК, а это их статья» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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21 Июля 2019 09:32

 

 

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