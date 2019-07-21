Вранці загинули двоє наших військових

Ще двох поранено.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил:

«Сьогодні, близько 8:25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці. Внаслідок вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.

Також, внаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців отримали поранення. Було проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їх здоров'я – задовільний».