21 июля
20:34
Екзит-пол КВУ і Socis підтверджує: до парламенту проходять 5 партій
20:27
Екзит-пол Медведчука додав голосів ОПЗЖ Медведчука
20:18
Екзит-пол Коломойського: до Ради проходять п'ять партій
20:04
«Національний екзит-пол»: до Ради проходять 5 партій
17:05
Дані ЦВК на 16.00: проголосували 36,21% виборців
12:02
Вранці загинули двоє наших військових
09:32
Секретар Національної інвестиційної ради «заспокоїв» інвесторів: обшуки на ArcelorMittal «не варто називати обшуками»
08:41
Навіть секретаря РНБО збентежив обшук на «АрселорМіттал Кривий Ріг»
08:07
Голосування на позачергових виборах до Верховної Ради стартувало
07:46
Дoбa OOС: поранено двох наших військових
20 июля
18:46
СБУ вже влаштувала на «ArcelorMittal Кривий Ріг» «екологічний» обшук: керівництво комбінату звертається до посольств країн «Великої сімки»
08:42
ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від партії Медведчука-Рабіновича з 9 паспортами
08:19
Дoба ООС: є загиблі та поранені
19 июля
18:10
Зеленський підписав указ про покращення доріг
17:41
Голова ЦВК впевнена у «серйозному» ставленні Зеленського до ситуації з подвійним громадянством «слуги народу» Куницького
17:04
Зеленський звільнив посла України у США і ще десятьох послів
16:50
Вишинського залишили під вартою
14:58
Нідерланди і Люксембург відхилили апеляції «Газпрому» в суперечці з «Нафтогазом»
13:10
Справа «Роттердам+»: ICU повідомляє про обшук
12:11
Cправа про розтрати у Міноборони: НАБУ обшукує спортклуб Порошенка
11:26
Зеленський не проти обміняти Вишинського на Олега Сенцова, а моряків РФ має повернути, а не обмінювати
11:09
Зеленський припинив листування з Парубієм
08:55
У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за утримання українських моряків
08:33
Доба ООС: один український військовий загинув, ще двох поранено
18 июля
08:27
Доба OОС: втрат немає
17 июля
20:59
У Мінську домовилися про чергове припинення вогню
19:16
Путін спростив отримання громадянства РФ для всіх жителів Донецької та Луганської областей
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17:11
У Краматорську загинув спостерігач ОБСЄ
Відомості з 160 округів зі 199.
Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому.
"ОБКОМ"
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21 Июля 2019 17:05
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