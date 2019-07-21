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Екзит-пол Коломойського: до Ради проходять п'ять партій
Результати оприлюднені в ефірі телеканалу «1+1».
За даними екзит-полу на 18:00, на дострокових виборах 21 липня долають такі політичні сили:
«Слуга народу» - 44,4%
«Опозиційна платформа - За життя»- 12,5%
«Європейська солідарність» - 8,5%
«Батьківщина» - 7,7%
«Голос» - 6,0%.
Інші партії набирають менше 5%.
Екзит-пол провела компанія TNS Kantar Info Sapiens на замовлення каналу «1+1».
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