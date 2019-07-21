Екзит-пол Медведчука додав голосів ОПЗЖ Медведчука

Екзит-пол, проведений для телеканалу «112 Україна» Українським інститутом соцдосліджень ім.Яременка свідчить про проходження до Верховної Ради 5 партій.

Відповідні попередні результати оприлюднено 21 липня о 20:00 станом на 18:00.

Партія «Слуга народу» набирає 42,7%,

«Опозиційна платформа - За життя» 12,9%,

«Європейська солідарність» - 8,8%,

«Батьківщина» - 8,5%,

«Голос» - 6,5%.

Партії «Сила і честь», яка набирає 3,9%, та Радикальна партія Олега Ляшка, яка набирає 3,1%, до складу оновленого парламенту не проходять.

За даними соціологів, похибка для політсил, які набрали більше 10% підтримки, становить 2,4%, для тих політсил, хто набрав менше - 1,9%.

Біля виборчих дільниць було опитано 20 000 респондентів, з них 27% відмовилися коментувати результати свого волевиявлення.