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Екзит-пол КВУ і Socis підтверджує: до парламенту проходять 5 партій
У Верховну Раду IX скликання за партійними списками проходять п'ять партій, свідчать результати екзит-полу, проведеного та оприлюдненого Центром соціальних і маркетингових досліджень «Социс» спільно з Комітетом виборців України (КВУ).
У парламенті, за даними екзит-полу, будуть представлені партії «Слуга народу» (44,71% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (12,24%), «Європейська солідарність» (8,54%), ВО «Батьківщина» (7,56%), партія «Голос» (5,94%).
Не долають прохідного бар'єру у 5% партії «Сила і честь2, яка набрала 3,67% голосів виборців, «Партія Шарія» – 3,47%, «Опозиційний блок2 – 3,15%, Радикальна партія – 2,66%, «Свобода» – 2,15%, «Українська стратегія Гройсмана» – 2,09% і «Громадянська позиція» – 1,22%.
Опитано 13604 виборці.
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