Борис Колесніков вже визнав свою поразку

Співголова партії «Опозиційний блок», колишній віце-прем’єр Борис Колесніков визнав свою поразку на позачергових виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу №49 в Донецькій області.

«Результати виборчої кампанії показали, що я поступився чинному міському голові міста Дружківка Валерію Гнатенку. За 20 з гаком років у великому спорті я абсолютно спокійно ставлюся до перемог і поразок. Щиро дякую всім виборцям нашого округу за підтримку», - написав він на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук» у понеділок вранці, повідомив Інтерфакс-Україна.

Проте, згідно з сайтом ЦВК, за результатами опрацювання 22,13% протоколів в окрузі №49 кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Валерій Гнатенко перемагає у Колеснікова з мінімальним відривом: 36,61% голосів проти 35,57% відповідно.

Кандидат від партій «Слуга народу» Сергій Сівохо поки посідає 3-е місце - 19,7% голосів.

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