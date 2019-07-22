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46,22% протоколів: майже без змін
Опрацьовано 46,22% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.
За даними ЦВК, перші 10 місць виглядають так:
1.«Слуга народу» - 42,35% (2 565 047 голосів)
2.«Опозиційна платформа – За життя» - 12,80% (775 376)
3.«Європейська Солідарність» - 8,70% (527 410)
4.«Батьківщина» - 8,05% (487 787)
5.«Голос» - 6,43% (389 489)
6.«Радикальна партія Олега Ляшка» - 3,82%
7.«Сила і честь» - 3,74%
8.«Опозиційний блок» - 3,21%
9.«Свобода» - 2,32%
10. «Партія Шарія» - 2,28%
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