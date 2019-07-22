«Карпати» знов програли»: перехід футболіста Федецького до команди «Слуга народу» виявився провальним

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Взагалі у мажоритарних округах Львівщині програли майже усі «слуги народу».


Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, в окрузі №116 після підрахунку 53,08% голосів лідирує нинішній нардеп із фракції «Народний фронт», висуванець від партії «Євросолідарність» Микола Княжицький (23,29%), який випереджає представника партії «Голос» Марту Романяк (20,02%).

В окрузі №117 після підрахунку 76,28% голосів лідирує представник партії «Голос» Ярослав Рущишин (25,36%). За ним іде нинішній нардеп від «Блоку Петра Порошенка», самовисуванець Оксана Юринець (23,26%) і представник партії «Слуга народу» Роман Фединяк (19,57%). Нардеп попередніх скликань Тарас Стецьків (висуванець партії «Громадянська позиція») набрав 7,47% голосів.

В окрузі №118 після підрахунку 64,74% голосів на першу позицію вийшов нинішній депутат із «БПП», самовисуванець Богдан Дубневич (34,15%), за ним йде представник партії «Голос» Галина Васильченко (29,10%). Капітан львівських «Карпат», екс-футболіст збірної України Артем Федецький (партія «Слуга народу») отримав 12,25%.

В окрузі №120 після підрахунку 59,25% голосів лідирує народний депутат із фракції «БПП», самовисуванець Ярослав Дубневич (45,69%). Володимир Гірняк (партія «Громадянська позиція») заручився 18,39% голосів. За ним йде представник «Голосу» Тарас Елейко (16,36%).

В окрузі №122 після підрахунку 31,21% голосів лідирує висуванець партії «Самопоміч» Павло Бакунець (23,84%), за ним - представник «Голосу» Віталій Андрейко (11,44%). Нинішній нардеп Євген Рибчинський, висунутий партією «Батьківщина», набрав 4,49% голосів.

В окрузі №124 після підрахунку 60% голосів лідирує кандидат від «Слуги народу» Юрій Камельчук (15,59%), за ним йде самовисуванець Сергій Касян (12,55%), з невеликим відривом - кандидат від ВО «Свобода» Оксана Береза (12,10%). Заступник голови комітету ВР з охорони здоров'я, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій (партія «Громадянська позиція») набирає 11,02%. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак (самовисуванець) набирає 9,37%.


Інтерфакс-Україна

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22 Июля 2019 10:13

 

 

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