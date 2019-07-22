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За Надію Савченко проголосували 8 виборців
Лідер громадської організації «Ніхто крім нас», самовисуванець Олександр Ковальов переміг в окрузі №51 (частина м. Горлівки, включно із смт Зайцеве, і частина Бахмутського району Донецької області) на позачергових виборах до Верховної Ради.
Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, за результатами обробки 100% протоколів він набрав 33,03% голосів виборців, тоді як його найближчий конкурент, самовисуванець Володимир Весьолкін - 18,61%.
Народний депутат Надія Савченко набрала 1,20% (8 голосів).