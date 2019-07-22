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52,70% протоколів: «Слуга народу» зібрала вже більше 3 млн голосів, «Партія Шарія» обійшла «Свободу»
Опрацьовано 52,70% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.
За даними ЦВК, перші 10 місць виглядають так:
1.«Слуга народу» - 42,45% (3 011 024 голосів)
2.«Опозиційна платформа – За життя» - 12,89% (914 687)
3.«Європейська Солідарність» - 8,63% (612 101)
4.«Батьківщина» - 8,02% (569 100)
5.«Голос» - 6,43% (452 898)
6.«Радикальна партія Олега Ляшка» - 3,80%
7.«Сила і честь» - 3,74%
8.«Опозиційний блок» - 3,23%
9.«Партія Шарія» - 2,30%
10.«Свобода» - 2,29%
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