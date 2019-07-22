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Майже 60% протоколів: партія Медведчука подолала відмітку 1 млн голосів
Опрацьовано 59,77% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.
За даними ЦВК, перші 10 місць виглядають так:
1.«Слуга народу» - 42,50% (3 496 101 голос)
2.«Опозиційна платформа – За життя» - 12,97% (1 067 056)
3.«Європейська Солідарність» - 8,57% (705 050)
4.«Батьківщина» - 8,01% (659 511)
5.«Голос» - 6,34% (521 724)
6.«Радикальна партія Олега Ляшка» - 3,80%
7.«Сила і честь» - 3,74%
8.«Опозиційний блок» - 3,22%
9.«Партія Шарія» - 2,31%
10.«Свобода» - 2,27%
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