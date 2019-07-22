Контррозвідники СБУ обшукують Кабмін

Правоохоронці проводять слідчі дії в службових приміщеннях Кабінету міністрів, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» у справі заволодіння грошовими коштами в оборонній сфері.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, пише Укрінформ.

«Прокурорами Головної військової прокуратури за оперативним супроводом Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та участі співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України проведено та проводяться на даний час в службових приміщеннях Кабінету міністрів України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» слідчі дії, спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 6 739 213 дол США при укладанні іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств концерну ДП «Укроборонпром» з постачання Державній прикордонній службі України підвісної системи раннього виявлення.