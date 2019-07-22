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Фронтмен «Голосу» каже, що «не дасть вкрасти жодного голосу» - і тому звернувся до Зеленського

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що народний депутат 8-го скликання Богдан Дубневич намагається вкрасти голоси їхньої представниці у 118 окрузі Галини Васильченко.


Про це він сказав на брифінгу у понеділок, повідомляє Українська правда.

За його словами, наразі у 118 окрузі відбуваються порушення, яких не було в Україні з 2012 року.

Вакарчук стверджує, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13% кандидатка «Голосу» перемагала Дубневича - 36,3% проти 22,9% відповідно.

«Проте сайт ЦВК показує, що перемагає Дубневич», - поскаржився лідер партії.

За його даними, дільниці, де перемагав Дубневич, першими передавали дані до окружних комісій, у той час, коли дані з дільниць, де перемагала Васильченко, не приймали і відправляли на доопрацювання або уточнення.

Вакарчук розповів, що наразі окружна комісія у порушення закону оголосила перерву до 11.00 23 липня і не приймає уточнені протоколи від дільничних комісій і не передає їх до ЦВК.

«Такий хід подій нас турбує. Це говорить про загрозу зриву виборів у цьому окрузі. Це потребує серйозної уваги суспільства… Ми не дамо вкрасти жодного голосу», - наголосив він.

Лідер «Голосу» звернувся до Центральної виборчої комісії з вимогою змусити окружну комісію відновити роботу. Також він звернувся до правоохоронних органів і зокрема до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням взяти ситуацію під свій контроль і запобігти крадіжці голосів.

«Я би хотів врешті-решт звернутися до президента Володимира Зеленського, як до гаранта Конституції, захистити вільне волевиявлення українських громадян. Від його позиції і від його реакції залежить перший день нової української політики», - заявив Вакарчук.


"ОБКОМ"

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22 Июля 2019 16:29

 

 

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