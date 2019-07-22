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Обер-лейтенант СБУ Баканов вважає Лакшмі Міттала справжнім слугою народу

Служба безпеки України обвинувачує менеджмент «ArcelorMittal Кривий Ріг» у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала, повідомив виконувач обов'язки глави СБУ Іван Баканов.


«Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому має бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний», - сказав Баканов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок.

Водночас він уточнив, що, найімовірніше, йтиметься не про адміністративну відповідальність.

Баканов додав, що СБУ не заарештовувала обладнання, однак вилучила документи.

Як зазначив начальник слідчого відділення управління СБУ в Дніпропетровській області Ігор Єна, співробітники підприємства перешкоджали огляду обладнання і намагалися затягнути надання необхідної документації. При цьому співробітники СБУ зафіксували порушення правил експлуатації обладнання, додав він.

«Під час налагодження роботи однієї з використовуваних у виробництві установок, а саме машини безперервного лиття заготовок, було допущено суттєвих порушень вимог радіаційної безпеки, внаслідок чого випромінювання перевищило допустимі норми», - зазначив Єна.

За його словами, зафіксовано перевищення радіаційного фону на рівні 4,4 мк3в/ч.

Як вже повідомлялося, співробітники Служби безпеки України 20 липня провели обшуки на ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг».

Цьому передувало те, що Зеленський розкритикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації.


Інтерфакс-Україна

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22 Июля 2019 20:36

 

 

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