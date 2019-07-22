Обер-лейтенант СБУ Баканов вважає Лакшмі Міттала справжнім слугою народу

Служба безпеки України обвинувачує менеджмент «ArcelorMittal Кривий Ріг» у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала, повідомив виконувач обов'язки глави СБУ Іван Баканов.

«Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому має бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний», - сказав Баканов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок.

Водночас він уточнив, що, найімовірніше, йтиметься не про адміністративну відповідальність.

Баканов додав, що СБУ не заарештовувала обладнання, однак вилучила документи.

Як зазначив начальник слідчого відділення управління СБУ в Дніпропетровській області Ігор Єна, співробітники підприємства перешкоджали огляду обладнання і намагалися затягнути надання необхідної документації. При цьому співробітники СБУ зафіксували порушення правил експлуатації обладнання, додав він.

«Під час налагодження роботи однієї з використовуваних у виробництві установок, а саме машини безперервного лиття заготовок, було допущено суттєвих порушень вимог радіаційної безпеки, внаслідок чого випромінювання перевищило допустимі норми», - зазначив Єна.

За його словами, зафіксовано перевищення радіаційного фону на рівні 4,4 мк3в/ч.

Як вже повідомлялося, співробітники Служби безпеки України 20 липня провели обшуки на ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг».

Цьому передувало те, що Зеленський розкритикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації.