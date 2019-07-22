 

22 июля

21:34

84,23% протоколів: Гройсман обійшов Шарія

20:36

Обер-лейтенант СБУ Баканов вважає Лакшмі Міттала справжнім слугою народу

19:01

Обидва Допи до Ради не потрапляють

17:59

Єфремова звільнили з-під варти

16:29

Фронтмен «Голосу» каже, що «не дасть вкрасти жодного голосу» - і тому звернувся до Зеленського

14:59

Контррозвідники СБУ обшукують Кабмін

13:38

Майже 60% протоколів: партія Медведчука подолала відмітку 1 млн голосів

12:05

На Закарпатті програють всі підтримувані Угорщиною кандидати

11:42

52,70% протоколів: «Слуга народу» зібрала вже більше 3 млн голосів, «Партія Шарія» обійшла «Свободу»

11:13

За Надію Савченко проголосували 8 виборців

10:59

Партнери «слугам народу» потрібні лише для змін Конституції: однопартійну парламентську більшість вони вже практично отримали

10:37

Центрвиборчком не заперечує: вибори відбулися

10:13

«Карпати» знов програли»: перехід футболіста Федецького до команди «Слуга народу» виявився провальним

09:53

46,22% протоколів: майже без змін

09:15

Борис Колесніков вже визнав свою поразку

08:21

ЦВК підрахувала 35,51% протоколів: п’ятірка лідерів не змінилася

08:03

Дoбa ООС: є загиблі і поранені

00:17

ЦВК: у голосуванні взяли участь менше половини виборців

21 июля

20:34

Екзит-пол КВУ і Socis підтверджує: до парламенту проходять 5 партій

20:27

Екзит-пол Медведчука додав голосів ОПЗЖ Медведчука

20:18

Екзит-пол Коломойського: до Ради проходять п

20:04

«Національний екзит-пол»: до Ради проходять 5 партій

17:05

Дані ЦВК на 16.00: проголосували 36,21% виборців

12:02

Вранці загинули двоє наших військових

09:32

Секретар Національної інвестиційної ради «заспокоїв» інвесторів: обшуки на ArcelorMittal «не варто називати обшуками»

08:41

Навіть секретаря РНБО збентежив обшук на «АрселорМіттал Кривий Ріг»

08:07

Голосування на позачергових виборах до Верховної Ради стартувало

07:46

Дoбa OOС: поранено двох наших військових

20 июля

18:46

СБУ вже влаштувала на «ArcelorMittal Кривий Ріг» «екологічний» обшук: керівництво комбінату звертається до посольств країн «Великої сімки»

08:42

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від партії Медведчука-Рабіновича з 9 паспортами

84,23% протоколів: Гройсман обійшов Шарія

Опрацьовано 84,23% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.


За даними ЦВК, перші 10 місць виглядають так:

1.«Слуга народу» - 42,93% (5 219 780 голосів)

2.«Опозиційна платформа – За життя» - 12,93% (1 573 200)

3.«Європейська Солідарність» - 8,30% (1 009 120)

4.«Батьківщина» - 8,13% (989 489)

5.«Голос» - 6,03% (733 732)

6.«Радикальна партія Олега Ляшка» - 3,91%

7.«Сила і честь» - 3,80%

8.«Опозиційний блок» - 3,13%

9. «Українська стратегія Гройсмана» - 2,29%

10.«Партія Шарія» - 2,28%


"ОБКОМ"

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22 Июля 2019 21:34

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (10)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (9)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (42)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (86)

Урочистого рукостискання від Зеленського (37)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 