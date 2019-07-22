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84,23% протоколів: Гройсман обійшов Шарія
Опрацьовано 84,23% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.
За даними ЦВК, перші 10 місць виглядають так:
1.«Слуга народу» - 42,93% (5 219 780 голосів)
2.«Опозиційна платформа – За життя» - 12,93% (1 573 200)
3.«Європейська Солідарність» - 8,30% (1 009 120)
4.«Батьківщина» - 8,13% (989 489)
5.«Голос» - 6,03% (733 732)
6.«Радикальна партія Олега Ляшка» - 3,91%
7.«Сила і честь» - 3,80%
8.«Опозиційний блок» - 3,13%
9. «Українська стратегія Гройсмана» - 2,29%
10.«Партія Шарія» - 2,28%
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