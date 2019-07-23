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Доба ООС: перемир’я триває – втрати лише у бойовиків
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 23 липня говориться:
«22 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
За даними розвідки, 22 липня один окупант загинув та двоє поранені.
Від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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