Один з братів-нардепів Дубневичів не зміг «вкрасти голоси» у «Голосу», а другий знову став нардепом

Кандидат в народні депутати України, нардеп Богдан Дубневич програв в окрузі №118 Галині Васильченко від партії «Голос».

«Щиро бажаю депутатам нового скликання Верховної Ради України максимально тримати проукраїнську позицію! І з усіх сил дбати про своїх виборців. Зокрема прошу і вболіваю за виборців 118 округу! А у мене відтепер з’явиться більше того дорогоцінного часу, щоб проводити його з сім‘єю, дітьми, внуками, друзями», - написав Дубневич на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Згідно з даними ЦВК, за результатами обробки 99,28% протоколів, на першому місці в окрузі - кандидат від партії «Голос» Галина Васильченко. Вона набирає 31,51%. Богдан Дубневич посідає друге місце - 30,12% (26 595 голосів).

Третім йде гравець львівських «Карпат», кандидат від партії «Слуга народу» Артем Федецький - 12,33% голосів.

Брат нардепа Богдана Дубневича, народний депутат Ярослав Дубневич переміг на виборах в окрузі №120 – 43,22%. Друге місце посів кандидат від «Голосу» Тарас Елейко (18,60%).

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