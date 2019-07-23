СБУ відрапортувала про «локалізацію екоциду» на «ArcelorMittal Кривий Ріг». На комбінаті зазначили, що не треба було кришку знімати, і роз'яснили слідчим закони фізики Служба безпеки України заявила про «локалізацію» потенційної радіаційної загрози жителям міста з боку «ArcelorMittal Кривий Ріг» (АМКР, Дніпропетровська обл.), в компанії здивовані некоректним трактуванням, заявляють про повну відповідність нормам і наводять відповідні фізико-технічні пояснення.

Як повідомляється в прес-релізі СБУ за підсумками брифінгу керівництва служби, що відбувся в понеділок (див. Обер-лейтенант СБУ Баканов вважає Лакшмі Міттала справжнім слугою народу - «Обком»), @у рамках комплексу заходів щодо забезпечення безпечного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, співробітники СБ України локалізували потенційну загрозу поширення радіації в Кривому Розі». Про це повідомив т.в.о. голови СБУ Іван Баканов, інформує пише Інтерфакс-Україна. При цьому уточнюється, що співробітники спецслужби отримали інформацію щодо можливого порушення правил радіаційної безпеки в одному з виробничих цехів АМКР. У рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України (Екоцид), правоохоронці провели на виробництві санкціоновані слідчі дії, спрямовані виключно на локалізацію можливих загроз життю і здоров'ю працівників підприємства. «Забезпечення безпеки здоров'я громадян є одним із пріоритетних напрямків для СБУ», - цитує прес-служба СБУ Баканова. Також повідомляється, що слідчі виявили на підприємстві прилад, який випромінював у п'ять разів більшу дозу радіації ніж передбачено нормативними документами. Проведеним слідчим експериментом використання подібного обладнання на іншому промисловому підприємстві зафіксовано штатний рівень радіаційного випромінювання для виробництва, констатується в прес-релізі. СБУ визнає, що під час слідчих дій менеджмент підприємства надав усі необхідні для проведення розслідування документи, збір яких зайняв великий відрізок часу. При цьому задіяне у виробничому процесі АМКР обладнання продовжувало працювати в штатному режимі, виробничий цикл не порушувався. «Допускаю, що власники компанії навіть не знали про екологічні порушення, які допустили найняті менеджери. Інвесторам у нашій країні нічого не загрожує, але держава допомагає їм дотримуватися закону», - підкреслив т.в.о. голови СБУ. У заяві служби стверджується, що завдяки вжитим СБУ заходам обладнання комбінату працює відповідно до встановлених норм, потенційну загрозу здоров'ю мешканцям міста локалізовано. «У рамках розпочатого кримінального провадження встановлюються посадові особи підприємства, причетні до створення небезпечної ситуації», - резюмується в прес-релізі. У відповідь «ArcelorMittal Кривий Ріг» поширив коментар з приводу заяв і висновків керівників СБУ. Так, зокрема, зазначається, що на брифінгу СБУ прозвучала інформація про те, що були проведені заміри радіаційного фону на МБЛЗ-3 - рівень склав 4,4 мікрозіверта на годину, що перевищує норму. «Вважаємо за необхідне пояснити, що даний конкретний вимір був зроблений співробітниками СБУ після того, як була знята кругла металева кришка з контейнера, в якому знаходиться джерело іонізуючого випромінювання, про що йдеться в протоколі обшуку СБУ. При цьому в самому ж протоколі трохи нижче вказано, що цей показник (4,4 мкЗв / год) при даному вимірі є гранично допустимим. На наш погляд, формулювання, озвучене на брифінгу СБУ, не коректне», - йдеться в коментарі АМКР. При цьому пояснюється, що результати вимірів безпосередньо залежать від відстані до джерела, а також від того, відкрита або закрита кришка джерела випромінювання. При цьому учасники брифінгу промовчали про те, що при закритій кришці рівень радіації у вимірах тієї ж СБУ на відстані 10 см від джерела коливався від 1,1 до 1,3 мкЗв / год - і це теж у межах норм основних санітарних правил протирадіаційного захисту України, які, в свою чергу, розроблені відповідно до законодавства. Також наголошується, що в понеділок фахівці радіаційного контролю АМКР ще раз провели ретельне дослідження і виміри рівня радіації на робочому майданчику МБЛЗ-3 біля блоку джерела «Кобальт-60» (в районі кристалізатора). Начальник відділу радіаційного контролю департаменту автоматизації технологічних процесів меткомбінату Олександр Мазур уточнив, що виміри проводили в чотирьох точках. «У зоні безпосередньої близькості від джерела випромінювання показники становлять 1,5 мікрозіверта на годину, на відстані 50-60 см від блоку джерела - 0,2 мкЗв / год. На бічній поверхні - 0,35 мкЗв / год і на відстані одного метра - 0,17 мкЗв / год. Згідно з санітарними правилами і нормами України, середнє значення в робочій зоні не повинне перевищувати 0,5 мікрозіверта на годину. Показники свідчать, що дані в межах норми. На блоці джерела у нас 1,5 мкЗв / год, де допускається середнє значення не вище 3 мкЗв / год. Ми неодноразово проводили дані виміри, і зараз вони теж у межах норми, жодних перевищень немає. Наші прилади вимірювання атестовані і дозволені до експлуатації», - підкреслив головний спеціаліст підприємства, якого цитує прес-служба компанії. У наданій довідці констатується, що кожна машина безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) в металургії - це великий виробничий комплекс, який забезпечує безперервне переведення рідкої сталі, що знаходиться в сталерозливних ковшах, у твердий стан у вигляді заготовок. Найбільшими елементами МБЛЗ є сталерозливний стенд з розміщеними на ньому ковшами і проміжний ківш, який забезпечує планомірне надходження металу в кристалізатор. Кристалізатор призначений для прийому рідкого металу, формування злитка заданого перетину і первинного його охолодження водою. Контроль рівня металу в кристалізаторі здійснюється за допомогою вимірювального пристрою (датчика), який працює на основі радіоактивності. Такими датчиками оснащені кристалізатори більшості МБЛЗ у всіх країнах світу. Також в обладнання МНЛЗ входить зона вторинного охолодження для затвердіння злитка, а також правильно-тягнуча машина, яка витягує литу заготовку з кристалізатора, після чого вона подається на механізм для різання на мірні довжини. Як вже повідомлялося, співробітники СБУ 20 липня провели обшуки на ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг». Вони також заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №3, вартість якого разом із МБЛЗ №2, який проходить гарячі випробування, становить $ 140-150 млн. Раніше Зеленський розкритикував підприємство за невиконання в строки зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку особам, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу. Через кілька днів, 17 липня, стало відомо, що СБУ порушила кримінальну справу щодо АМКР за ст. 441 Кримінального кодексу України – «екоцид». У зв'язку з останніми подіями АМКР звернувся до Зеленського та світової спільноти з проханням втрутитися в ситуацію і припинити безпрецедентний тиск на іноземного інвестора.

"ОБКОМ" Версия для печати 23 Июля 2019 10:27 Опубликовать Tweet





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