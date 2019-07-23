МЗС Росії вітає вибір народу України

У департаменті інформації МЗС РФ, який очолює Маша Захарова, прокоментували результати виборів до Верховної Ради України.

Наводимо цей коментар повністю (мовою оригіналу):

«21 июля на Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По предварительным данным, убедительную победу одерживает пропрезидентская партия «Слуга народа», которая лидирует с большим отрывом. Весомый результат продемонстрировала «Оппозиционная платформа – За жизнь», выступающая в том числе за нормализацию отношений с Россией.

Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала «Европейская солидарность» П.Порошенко. Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование «голосованием надежды».

Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о «чистоте» избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ). К сожалению, как и на президентских выборах, к наблюдению не были допущены представители Российской Федерации. Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 млн украинских граждан, находящихся в нашей стране.

Продолжим внимательно следить за развитием ситуации на Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам» (кінець цитати).