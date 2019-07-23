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У ДФС відсьогодні новий керівник-ліквідатор
З вівторка, 23 липня, тимчасово виконує обов'язки голови Державної фіскальної служби України директор департаменту таргетингу та управління митними ризиками ДФС Денис Гутенко.
Про це йдеться в урядовому розпорядженні від 17 липня, передає УНН.
«Покласти тимчасово з 23 липня 2019 року виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на директора департаменту таргетингу та управління митними ризиками Державної фіскальної служби України Гутенка Дениса Вікторовича», - йдеться у тексті документа.
Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що ліквідовувати Державну фіскальну службу після звільнення голови Олександра Власова буде один з директорів її департаментів.
Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів утворив Державну податкову і Державну митну служби, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.
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