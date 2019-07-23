Не встиг ще Луценко як слід розслабитися у відпустці, а про нього вже згадали НАБУ і САП

«Генеральний прокурор України прийняв рішення всупереч закону», - вважають у Національному антикорупційному бюро України і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Учора НАБУ і САП виступили зі спільною заявою:

«Зміна підслідності у справі заволодіння 20 млн. дол. США державного АТ «Ощадбанк», в межах якої детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 12 особам, за слідчими Нацполіції України є неприпустимою та прямо порушує вимоги КПК України. Відповідне рішення з незрозумілих підстав без витребування та вивчення матеріалів кримінального провадження, Генеральний прокурор ухвалив 19 липня 2019 року. Для притягнення винних до відповідальності НАБУ і САП закликають Юрія Луценка повернути кримінальне провадження детективам Національного бюро.

Нагадуємо, що з травня 2016 року НАБУ і САП здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

За даними слідства, у період 2013–2015 років службові особи приватних підприємств, що входили до групи «Креатив», у змові зі службовими особами АТ «Ощадбанк», підробивши документи, незаконно отримали в держбанку кредит на суму 20 млн дол. США нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники групи «Креатив» вивели їх за кордон на рахунки підконтрольних їм компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили за купівлю корпоративних прав юридичних осіб, що володіли цінною нерухомістю.

В межах розслідування восени 2018 року 12 особам повідомлено про підозру. Зокрема: власникам та службовим особам підприємств групи «Креатив», службовцям АТ «Ощадбанк» та незалежному оцінювачу. Водночас, у листопаді Верховна Рада України не підтримала подання Генерального прокурора та відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт організатора цих злочинів – народного депутата і бенефіціарного власника групи «Креатив».

За півроку – у липні 2019 – з незрозумілих причин та у порушення ч5 ст.36 КПК України Генеральний прокурор раптово змінює підслідність у кримінальному провадження за слідчими Головного слідчого управління Національною поліції України. Рішення ухвалене незважаючи на те, що Генпрокурору достеменно відомо про ймовірну причетність народного депутата України до вказаного правопорушення. Адже Юрій Луценко особисто підтримав та подав до Парламенту подання про притягнення народного обранця до кримінальної відповідальності. Розмір предмету злочину в цьому провадженні в рази перевищує п’ятсот і більше розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину. Відповідно до чинного законодавства з урахуванням згаданого цей злочин може розслідувати виключно Національне бюро. Згідно з КПК забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, іншому органу досудового розслідування. Відтак, Генеральний прокурор України прийняв рішення всупереч закону.

НАБУ і САП за понад три роки кропіткої роботи зібрали доказову базу, здійснили величезну кількість слідчих дій для встановлення усіх обставин вчинення злочину та з’ясували коло усіх можливих учасників схеми. На жаль, таке рішення Генерального прокурора ставить під загрозу можливість притягнення посадовців до кримінальної відповідальності. Навіть у випадку, якщо Нацполіція завершить розслідування, суд може повернути обвинувальний акт прокурора як такий, що не відповідає вимогам КПК про визначення підслідності.

НАБУ і САП закликають Юрія Луценка якомога швидше прийняти процесуальне рішення, яким провернути кримінальне провадження детективам та визначити підслідність за НАБУ, як це і передбачає законодавство України» (кінець цитати).

Учора речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила у Facebook: «Генпрокурор Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці. А от наші воріженьки зникнуть, як роса на сонці… я теж у відпустці».

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