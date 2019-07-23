Майкл Щур звільнився з «Суспільного»

Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, відповідальний за інформаційне мовлення та цифрові платформи, Роман Вінтонів (відомий як Майкл Щур, проєкт «Телебачення Торонто») попросив звільнити себе за угодою сторін.

Про своє рішення він повідомив колективу сьогодні, 23 липня, інформує Суспільне:

«Я радий, що зміг узяти участь у створенні Суспільного в Україні. Медіа, яке не підконтрольне бізнесу чи владі, а підконтрольне всьому суспільству — це те, що допоможе збалансувати інформаційний простір. Проте для мене настав той етап, коли доводиться обирати — або Суспільне, або свій проєкт. Я вибрав свій проєкт. Та я залишаюся адептом Суспільного назавжди», — сказав Роман Вінтонів.

Голова правління «UA: Суспільне мовлення» Зураб Аласанія подякував Роману Вінтоніву за спільну роботу й підкреслив внесок члена правління в роботу мовника: «Роман — неймовірно талановитий та креативний творець, і я вдячний йому за роботу в команді Суспільного. Ці два роки не були простими, разом ми провели низку складних змін у компанії, і до кожного дорученого йому напряму роботи Роман підходив із великим ентузіазмом та систематичністю, не боявся експериментів, не уникав потрібних, але непопулярних рішень. Переконаний, звільнення з посади члена правління не стане кінцем нашої співпраці, адже його люблять глядачі Суспільного, а попереду ще багато проєктів, де творчий підхід та професійна креативність стануть у пригоді».

Нагадаємо, відповідно до закону «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні» члени правління ПАТ «НСТУ2 обираються наглядовою радою за пропозицією голови правління. Роман Вінтонів був обраний за пропозицією Зураба Аласанії 15 травня 2017 року й з того часу обіймав посаду члена правління», - йдеться у повідомленні.