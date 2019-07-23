ЦВК досі не може порахувати голоси на окрузі, де менеджер Ахметова випереджає брата Медведчука

Різниця – лише 232 голоси.

Центральна виборча комісія всього на 83,33% опрацювала протоколи на 105-му виборчому окрузі, де балотується брат одного із лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука – Сергій Медведчук.

Про це свідчать дані сайту ЦВК, повідомляє Українська правда.

Округ в Луганській області складається всього з 6 дільниць, не дивлячись на це, ЦВК наразі опрацювала 83,33% протоколів.

Брат Медведчука займає другу позицію, його випереджає представниця «Опозиційного блоку» Вікторія Гриб. Між Гриб і Медведчуком різниця всього у 6,14% або ж у 232 голоси.

За представницю «Опоблоку» проголосували 1470 громадян на Луганщині, а за Медведчука з «Опозиційної платформи – За життя» - 1238 осіб.

За даними ЦВК, брат Медведчука - президент ТОВ «Керамбуд», а Гриб - керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».