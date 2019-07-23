Брат Медведчука програв вибори

ЦВК підрахувала голоси на 105-му окрузі (Луганська область), де балотувався брат одного з лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Сергій.

Як свідчать дані сайту ЦВК, перемогу здобула кандидат від «Опоблоку» Вікторія Гриб - керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» Ріната Ахметова. У неї - 39,58% ( 1 852 голосів).

У Сергія Медведчука - 31,70% (1 483 голосів).

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « навстречу выборам »:

ЦВК досі не може порахувати голоси на окрузі, де менеджер Ахметова випереджає брата Медведчука

23 Июля 2019 13:31

93% протоколів: «Батьківщина» виривається на третє місце

23 Июля 2019 09:33

Один з братів-нардепів Дубневичів не зміг «вкрасти голоси» у «Голосу», а другий знову став нардепом

23 Июля 2019 09:11

84,23% протоколів: Гройсман обійшов Шарія

22 Июля 2019 21:34