|
|
|
Брат Медведчука програв вибори
ЦВК підрахувала голоси на 105-му окрузі (Луганська область), де балотувався брат одного з лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Сергій.
Як свідчать дані сайту ЦВК, перемогу здобула кандидат від «Опоблоку» Вікторія Гриб - керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» Ріната Ахметова. У неї - 39,58% ( 1 852 голосів).
У Сергія Медведчука - 31,70% (1 483 голосів).
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку